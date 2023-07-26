بعد تصرفه مع طفل أحد المشاهير.. ميسي يخطف أنظار العالم

ماذا فعل ليونيل ميسي؟

قام ليونيل ميسي، نجم فريق إنتر ميامي الأمريكي بتصرف عفوي ورائع مع الطفل الذي كان معه قبل انطلاق مواجهة أتالانتا بالأمس.

وحضر المباراة عدد كبير من المشاهير ومن بينهم دي جي خالد وعائلته، ولفت تصرف ميسي تجاه ابن دي جي خالد، عندما كان يبكي بالدموع قبل المباراة أنظار الجميع.

ويبلغ الطفل من العمر ست سنوات ولديه 1.5 مليون متابع على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وانفجر الطفل بالبكاء عندما خرج مع ميسي إلى ملعب المباراة.

وقام ميسي بفحص الطفل وقبل انطلاق المباراة وضع النجم الأرجنتيني يديه على أكتاف الطفل حتى يشعر بالأمان.

وعلق دي جي خالد على تصرف ميسي قائلًا: "أنا فخور جدًا بابني! بارك الله فيك ليونيل ميسي".

وبدأ ميسي بداية رائعة مع فريقه الجديد إنتر ميامي، حيث قادهم إلى فوز غالي بنتيجة 2-1 على كروز أزول، في المباراة الأولى له، وفي ثاني مباراياته ضد أتلانتا يونايتد، سجل ثنائية في الشوط الأول، وانتهت المباراة بنتيجة 4-0.