بعد تصرفه المفاجئ .. الكشف عن سبب غياب كريستيانو رونالدو عن استلام الميدالية الفضية

تعرف على السبب وراء تصرف رونالدو

بعد أن انتهت مباراة نهائي كأس الدرعية للسوبر السعودي، بخسارة فريق النصر على يد الهلال، توجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم العالمي إلى غرفة الملابس، دون انتظار التواجد لاستلام الميدالية الفضية.

وخسر النصر على يد الهلال بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بنهائي كأس السوبر، عد أن كان العالمي متقدمًا بهدف دون رد.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن غياب كريستيانو رونالدو عن استلام الميداليات الفضية، جاء بسبب غضبه من النتيجة.

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وأوضحت الصحيفة أنه لا يوجد أي سبب آخر لابتعاد رونالدو من الملعب، وأن الموقف مقتصرًا على غضب رونالدو من الهزيمة، خاصة وأن النصر كان متقدمًا بهدف دون رد، ولذلك فضل الخروج مبكرًا نحو غرفة الملابس.

وكان رونالدو قد سجل هدف التقدم للنصر بالدقيقة 44 من زمن المباراة، قبل أن ينجح الهلال في تسجيل 4 أهداف بالشوط الثاني عن طريق سيرجي ميلينكوفيتش ومالكوم، وألكسندر ميتروفيتش "هدفين".