بعد تشافي كومان يرفض تدريب برشلونة

مدرب المنتخب الهولندي رفض الانضمام للكتيبة الكتالونية

أكدت تقارير صحفية، رفض رونالد كومان، المدير الفني للمنتخب الهولندي تدريب برشلونة خلفاً للمدرب الحالي إرنستو فالفيردي.

وتبحث إدارة الفريق الكتالوني، عن مدرب جديد خلفاً لإرنستو فالفيردي، الذي قدر يرحل بسبب تراجع النتائج، والتي كان آخرها الخروج من السوبر الإسباني على يد أتلتيكو مدريد.

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وتواصلت إدارة برشلونة، مع تشافي هيرنانديز أسطورة الفريق السابق، والمدير الفني الحالي للسد القطري، ولكن المفاوضات وفقاً للتقارير قد تعثرت.

ووفقاً لراديو كتالونيا، فإن إدارة برشلونة عرضت منصب المدير الفني على مدرب منتخب هولندا، رونالد كومان إلا أن الأخير رفض ترك الطواحين.

ومن المنتظر أن يشارك كومان، مع هولندا في بطولة اليورو الصيف القادم، ولن يكون متاحاً إلا بعد البطولة كما ذكرت الإذاعة.

ووفقاً لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن برشلونة يريد التعاقد مع مدرب مؤقت لمدة ستة أشهر لنهاية الموسم.

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جدير بالذكر أن برشلونة حالياً يحتل صدارة الدوري الإسباني برصيد 40 نقطة، وبفارق الأهداف عن ريال مدريد بعد لعب 19 جولة من المسابقة.