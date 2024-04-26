بعد تسببه في فوز ريال مدريد.. أنشيلوتي يحسم موقف جولر من الإعارة في الموسم القادم!

أنشيلوتي يتخذ قراره النهائي بشأن جولر...

حسم كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد، موقفه النهائي بشأن الأنباء التي انتشرت حول، رحيل أردا جولر، لاعب الميرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان جولر، قد انضم إلى صفوف ريال مدريد، في الصيف الماضي ولكنه عانى من الكثير من الإصابات في بداية مشواره، وبعد عودته لم يحصل على فرصة للمشاركة بشكل أساسي.

وارتبط اللاعب التركي، بالرحيل عن صفوف الميرينجي، في الصيف القادم على سبيل الإعارة وسط اهتمام من أكثر من فريق، وعلى رأسهم ريال بيتيس، وإشبيلية.

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ومع اقتراب الموسم من نهايته، بدأ جولر في الحصول على ثقة المدرب كارلو أنشيلوتي، وشارك اللاعب التركي في مباراة الملكي، أمام ريال سوسييداد، مساء اليوم الجمعة بشكل أساسي، وسجل هدف المباراة الوحيد.

وعن مستقبل أردا جولر، في الفترة القادمة، قال أنشيلوتي في تصريحات عقبت اللقاء: "أردا جولر، سيبقى معنا في الموسم المقبل، بلا شك".