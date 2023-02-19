بعد تسببه في ضياع حلم الأبطال، كلوب: يمكن لنيوكاسل الاعتماد على كاريوس!

أكد يورجن كلوب على دعمه للوريس كاريوس لاعب ليفربول السابق ونيوكاسل الحالي في مواجهة فريقه المقبلة أمام مانشستر يونايتد في نهائي كأس الرابطة يوم الأحد المقبلة.
وقال كلوب بعد مواجهته الأخيرة ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي: "لقد سمعت أن كاريوس هو من سيحرس مرماهم في تلك المباراة، وأعتقد إنهم يستطيعون الاعتماد عليه بشكل كامل، لا شك في ذلك".
وأضاف: "هو حارس مرمى عظيم، لهذا قام فريق نيوكاسل بالتوقيع معه، لكن بكل تأكيد كانت لحظة عدم توفيق بالنسبة إلى نيك بوب".
وأكمل تصريحاته: "من المؤكد في وقت نفسه أنها فرصة جيدة بالنسبة لكاريوس، هذا ما كان يعمل من أجله طوال ذلك الوقت، وها قد جاءت فرصته".
جدير بالذكر أن بوب كان قد أمسك بالكرة بيده خارج منطقة الجزاء ومنع محمد صلاح من هدف محقق مما استدعى حصوله على البطاقة الحمراء المباشرة.
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