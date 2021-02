بعد تسببه في التعادل .. لونجليه يتجنب جمهور برشلونة

التقطت عدسات الإعلام الإسباني كليمون لونجليه، مدافع برشلونة، وهو يغادر ملعب المباراة عقب تعادل فريقه مع قادش بهدف لكل جانب لحساب الدوري الإسباني.

برشلونة سقط في فخ التعادل بهدف لكل جانب مع ضيفه بعد أن تسبب لونجليه بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة. شاهد هنا.

ونقلت "موندو" لقطات لمغادرة المدافع الفرنسي لملعب "كامب نو" وهو في حالة حزن كبيرة بعد تسببه في ضياع نقطتين على فريقه.

Un gran profesional no merece pasar por este bloqueo mental que le impide trabajar bien. Desde el primer día diste ejemplo. Nunca te has quejado de nada y siempre lo has hecho con la mejor de las intenciones.



Ánimo @clement_lenglet 😢 pic.twitter.com/OPMMFrBMh5