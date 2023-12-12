بعد تربعه على عرش إفريقيا .. فيفا يزف خبرًا سعيدًا جديدًا لياسين بونو

حارس مرمى الهلال يُحقق إنجازًا جديدًا

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تلقى ياسين بونو حارس مرمى الهلال خبرًا سعيدًا جديدًا بعد تتويجه أمس بلقب أفضل حارس مرمى في إفريقيا.

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الخبر كان مصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث أعلن رسميًا عن اختيار المغربي بجانب تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد وإيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي في القائمة النهائية لجائزة The Best لأفضل حارس مرمى لعام 2023.

بونو حافظ بذلك على إنجاز العام الماضي وقد يُحسنه هذا العام، حيث كان قد حاز المركز الثالث في نفس الجائزة المقدمة من فيفا.

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حارس المرمى المغربي كان قد انضم للهلال في آخر أيام سوق الانتقالات الصيفي الأخير ويحظى بموسم مذهل في دوري روشن السعودي.

يُشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق 7 نقاط عن مطارده النصر.

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