بعد تراكم مشاكله .. ناجلسمان يرد أخيرًا على سبب غياب كانسيلو!

المدير الفني لبايرن ميونخ لديه أسبابه الخاصة!

دافع يوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونخ عن قراره بإبعاد البرتغالي جواو كانسيلو المعار من مانشستر سيتي عن تشكيلة الفريق.

جاء هذا في تصريحات لـ "سبورت 1" وقال ناجلسمان: "لقد قلت ذلك بالفعل، نحن كنا في حاجة لثلاثة لاعبين في الخط الخلفي أمام باريس سان جيرمان وكنا في حاجة لتجربة ذلك في مواجهتين بالدوري قبلها".

وأضاف: "جواو لاعب لا يستطيع اللعب في وجود ثلاثي دفاعي، الأمر بتلك البساطة حقًا، يمكننا الحديث عن ذلك لخمس ساعات لكن لا شيء سيتغير".

وأردف: "جواو لم يلعب أبدًا في نظام دفاعي مكون من ثلاثة، الأمر بسيط وسهل فهمه، وأمام أوجسبورج قام بعمل جيد".

جدير بالذكر أن الكثير من التقارير كانت قد أكدت أن كانسيلو لن يتم تفعيل بند الشراء الخاص به بنهاية الموسم في صفوف بايرن ميونخ.