بعد تدهور العلاقات .. مبابي يُعطي باريس الضوء الأخضر لرحيل نيمار!

نيمار الضحية الأولى لتجديد عقد مبابي

مازال صدى تجديد كيليان مبابي لتعاقده مع نادي باريس سان جيرمان متواصل، ويبدو أنه سيؤثر على مستقبل زمليه نيمار دا سيلفا الذي قد يغادر العاصمة الفرنسية من أجل إرضاء مبابي.

وفقًا لتقرير نشرته جريدة "ليكيب" الفرنسية تدهورت العلاقة بين مبابي ونيمار ولن يعارض باريس سان جيرمان بيع البرازيلي في الصيف، لكن تبقي المشكلة في راتبه المرتفع.

باريس سان جيرمان جدد عقد نيمار حتى صيف عام 2025، لكن اللاعب البرازيلي مر بموسم صعب وظهر بمستوى متراجع ومتذبذب.

تجديد مبابي يفتح باب الخروج لنيمار

وأشار تقرير صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن نادي العاصمة الفرنسية لا يمانع رحيل نيمار هذا الصيف، خاصة وأنه لم يعد النجم الأول أو الثاني في الفريق، بعد تجديد عقد مبابي والذي يعد درة تاج مشروع البي إس جي وانضمام ليونيل ميسي في الموسم المنقضي والذي ينظر إليه كالنجم الثاني في البارك دي برانس.

وتؤكد الصحيفة الفرنسية أن كيليان مبابي لا يتردد في السخرية من البرازيلي عندما لا يكون في مستواه، حيث تتدهورت علاقة اللاعبين في الفترة الأخيرة.

وحسب التقارير الفرنسية فإن مبابي يوافق رغبة إدارة باريس سان جيرمان بإن وقت نيمار قد أنتهي في حديقة الأمراء.

عقبة في وجه باريس للتخلص من نيمار ووجهة محتملة

يعد راتب نيمار المرتفع والذي يصل لأربعة ملايين يورو شهريًا، وهو راتب من الصعب تحمله العديد من الأندية، بالإضافة لرغبة نيمار في البقاء بمدنية باريس حيث يحب العيش في العاصمة الفرنسية وكذلك كونها قريبة من برشلونة، وهي المدينة التى يزورها بكثرة.

وأشار التقرير الفرنسي أنه من بين الفرق التى قد تتحمل راتب نيمار هو نادي نيوكاسل يونايتد لكن نيمار لن يرحب بالانتقال لنادي لا يشارك في دوري أبطال أوروبا.

ويبقي مستقبل نيمار غامض على الرغم من تصريحات اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا لقناة اليوتيوب المعروفة بأسم "OhMyGoal": "صحيح بالنسبة لي أنني أريد البقاء في باريس سان جيرمان، لم يقل لي أحد أي شيء، ولكن من جانبي، من الواضح أنني أريد البقاء".

باريس سان جيرمان يأمل في الأسابيع القادمة الوقوف على ملف تعاقدات الفريق والراحلين عنه، وهو ما سيؤكد اما بقاء نيمار أو رحيله.

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