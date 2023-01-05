بعد تدخل تشيلسي .. هدف آرسنال يؤيد حملة "الخروج من السجن"

النجم الأوكراني مصمم على الرحيل

يظل مستقبل الجناح الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب شاختار، أحد أهم علامات الاستفهام خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

مودريك يعتبر هو الهدف الرئيسي لنادي آرسنال الإنجليزي الذي تقدم بعرضين آخرهما وصلت قيمته إلى 62 مليون جنيه استرليني، ولكنه قوبل بالرفض من شاختار بعد دخول تشيلسي في سباق التعاقد مع اللاعب.

رغبة صاحب الـ22 سنة واضحة بالانتقال إلى آرسنال على حساب البلوز، لذلك قامت مجموعة من جماهير المدفعجية بتنظيم حملة "الحرية لمودريك" لمطالبة شاختار بالتساهل في المفاوضات مع النادي اللندني.

ولحرص مودريك الشديد على مغادرة شاختار لخوض تجربة جديدة في ملعب الإمارات، قام اللاعب بعمل إعجاب لصورة على موقع إنستجرام، يظهر فيها وكأنه خلف قضبان السجون.

ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي يعبر فيها الجناح الشاب عن تحمسه للانتقال إلى آرسنال، حيث سبق أن نشر مقطع فيديو خلال مشاهدته لمباراة المدفعجية ووست هام بالدوري الإنجليزي، كما نشر صورة أخرى لمتابعته مباراة الفريق ضد برايتون.

يذكر أن الدولي الأوكراني يمر بفترة مميزة مع شاختار هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف وصنع 8 في 18 مباراة حتى الآن.