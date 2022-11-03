بعد تدخل المقربين منه .. ميلان يعيد إحياء فكرة ضم زياش

ميلان يعيد إحياء فكرة التعاقد مع المغربي حكيم زياش.

جاء تأهل نادي ميلان الإيطالي إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا 2022-23 ليزيد من طموح "الروسونيري" الذي قرر إحياء اهتمامه بالنجم المغربي حكيم زياش لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي.

ميلان حاول الحصول على خدمات زياش خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه حول اهتمامه في نهاية المطاف إلى البلجيكي شارل دي كيتلاري الذي انضم إلى قلعة "سان سيرو" من كلوب بروج.

صحيفة "كالتشيو ميركاتو" الإيطالية أكدت أن ميلان أحيا بالفعل اهتمامه بالحصول على زياش، وأن الدولي المغربي معجب بفكرة الانضمام إلى بطل الدوري الإيطالي حسبما كشف المقربون من اللاعب في مفاوضاتهم مع باولو مالديني وفريدريك ماسارا مديري ميلان.

التقرير أشار إلى أن ميلان في الوقت الحالي يفكر جديًا في إتمام الصفقة وسيحاول الحصول على زياش بصفقة إعارة مع خيار شراء، إلا أن القرار النهائي لم يُتخذ بعد.

ويأمل ميلان في التعاقد مع نجمين من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل من أجل تحسين قائمة الفريق، للمنافسة على صراع الدوري الإيطالي مع نابولي، والذهاب إلى أبعد نقطة ممكنة في دوري أبطال أوروبا.