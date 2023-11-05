بعد تحطيم شاشة الـ"فار" .. تعليق صادم من قائد سيلتا فيجو!

قائد سيلتا فيجو يعلق على الموقف المؤسف الذي قام به أمام إشبيلية..

وجه ياجو أسباس قائد نادي سيلتا فيجو اعتذارًا علنيًا عما بدر منه خلال مواجهة فريقه أمام إشبيلية في الجولة 11 لمنافسات موسم 2023-2024 من الدوري الإسباني.

وتواصل إحباط سيلتا فيجو من قرارات التحكيم وتقنية حكم الفيديو المساعد "VAR"، حيث حُرم الفريق بشكل مثير للجدل من ركلة جزاء ضد جيرونا في الجولة العاشرة، وضد إشبيلية يوم السبت، لم يتم منحهم مرة أخرى ركلة جزاء كانت ستمنحهم فرصة الفوز.

وحصل سيلتا على ركلة جزاء في البداية في الدقيقة 90+7، بسبب خطأ من خيسوس نافاس، ولكن بعد فحص حكم الفيديو المساعد من الحكم أليخاندرو خوسيه هيرنانديز هيرنانديز، تم إلغاء القرار، مما أثار غضب رافا بينيتيز ولاعبيه.

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وعبّر ياجو أسباس عن إحباطه بتدمير شاشة "VAR" في ملعب "بالايدوس"، ودفعها لتتحطم أثناء توجهه إلى غرف الملابس، ومع ذلك، أبدى قائد سيلتا فيجو ندمه على فعل ذلك.

واعتذر أسباس عما بدر منه عبر رسالة مقتضبة نشرها في حسابه على منصة "X" للتواصل الاجتماعي، جاء فيها: "لقد ارتكبت خطأً بالأمس، لم يكن عليّ أن أوجّه إحباطي بهذه الطريقة، هذا يؤلمني لأنه ليس المثال الذي أريد أن أضربه لمشجعي سيلتا الشباب".

ويواجه سيلتا فيجو وقتًا عصيبًا في الدوري الإسباني، حيث حصد الفريق سبع نقاط فقط منذ بداية الموسم، يحتل بها المركز 18، أول مراكز الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية.