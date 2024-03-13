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مصعب صلاح

بعد تحطيم الهلال للرقم القياسي .. أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم

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تعرف على أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم

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نجح الهلال في تحطيم الرقم القياسي كصاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم بعد الفوز على الاتحاد في كلاسيكو السعودية بإياب ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2023-2024.

الهلال وصل إلى الانتصار رقم 28 على التوالي، ولا يزال لديه الفرصة لزيادة الغلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ولم يتعثر الهلال في الموسم الحالي بجميع المسابقات منذ التعادل مع ضمك بهدف لمثله في سبتمبر 2023.

وفي التقرير الآتي نستعرض أطول سلاسل الانتصارات المتتالية في التاريخ.

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من صاحب أطول سلسلة الانتصارات المتتالية في التاريخ؟

أصبح الهلال صاحب أطول سلسلة انتصارات متتالية في تاريخ كرة القدم بالوصول إلى الفوز رقم 28 على التوالي.

وهذه هي الفرق صاحبة أطول سلسلة الانتصارات المتتالية في التاريخ.

الفريقعدد الانتصارات المتتالية
الهلال السعودي28 انتصار
نيو سانتس الويلزي27 انتصار
أياكس الهولندي26 انتصار
أياكس الهولندي25 انتصار
كوريتيبا البرازيلي24 انتصار
بايرن ميونخ الألماني23 انتصار
ريال مدريد الإسباني22 انتصار
مانشستر سيتي الإنجليزي21 انتصار

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