بعد تجديد عقده .. كم ارتفع راتب أندرسون تاليسكا مع النصر؟

نجح نادي النصر في تجديد عقد نجمه البرازيلي أندرسون تاليسكا لمدة عامين، ليستمر اللاعب الشهير بـ"الكايد" كما تلقبه الجماهير الصفراء حتى 2026.
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تاليسكا نجح في إثبات أنه من أفضل صفقات النصر خلال السنوات الماضية، بعد الأداء والمستوى المذهل الذي يقدمه رفقة العالمي.
وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن عقد تاليسكا الجديد ينص على حصول النجم البرازيلي على راتب قيمته 18 مليون دولار في الموسمين، بواقع 9 ملايين في الموسم الواحد.
وكان تاليسكا يحصل على راتب قيمته 6.5 ملايين يورو في الموسم الواحد في عقده القديم، ليرتفع حوالي 2.5 مليون يورو في الموسم.
ولم تجد إدارة النصر صعوبة في مفاوضات التجديد مع تاليسكا، خاصة أن اللاعب أكد للإدارة برئاسة مسلي آل معمر على أنه يرغب في الاستمرار.
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