بعد تجديد حمدالله .. "مُهندس صفقة السناب" يوجه له رسالة

ماذا قال البلوي لحمد الله بعد تجديد عقده مع الاتحاد؟

حرص حامد البلوي؛ المدير التنفيذي السابق لنادي الاتحاد، وصاحب الدور الرئيسي في انتقال المغربي عبد الرزاق حمد الله إلى العميد، على توجيه رسالة له، بعد تجديد عقده مع النمور.

وجدد نادي الاتحاد عقد عبد الرزاق حمد الله أمس الخميس، ليستمر مع الفريق حتى عام 2025، وذلك بعد تألقه خلال الفترة الماضية مع الفريق.

ونشر البلوي عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي تغريدة، يُهنئ فيها حمد الله بعد تجديد عقده، ومؤكدًا على أنه تم اختياره بعناية لأن الاتحاد يحتاجه.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "التجديد مع حمد الله حطوة مهمة في الحفاظ على هذا الفريق البطل، فقد تم اختياره بعناية، لأنه العنصر الذي تحتاجه منظومة الفريق، موفق يا ساطي".

ولعب البلوي الدور الرئيسي في صفقة انتقال حمد الله إلى الاتحاد، حيث نجح في إقناعه بالانتقال إلى العميد، في الصفقة المعروفة بين جماهير الاتحاد بـ "صفقة السناب"، بعد تسريب مكالمات مسجلة بين البلوي والمهاجم المغربي عبر تطبيق سناب شات.