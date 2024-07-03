بعد تألقه في يورو 2024 .. الاتحاد يحسم التعاقد مع نجم بلجيكا

أولى الصفقات العالمية للاتحاد في صيف 2024

نجح نادي الاتحاد في حسم التعاقد مع أحد نجوم منتخب بلجيكا، وذلك بعد ظهوره بشكل جيد في بطولة يورو 2024 المقامة حاليًا في ألمانيا.

وكشف الإعلامي فابريتسيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن حسم الاتحاد التعاقد مع آرثر ثيت مدافع رين الفرنسي ومنتخب بلجيكا.

وأكد رومانو على أن ثيت سيوقع مع نادي الاتحاد لمدة 3 سنوات قادمة، حيث سيمتد العقد حتى 2027، بالإضافة إلى خيار التمديد لموسم إضافي.

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ثيت الذي يلعب في مركز قلب الدفاع تألق بشكل لافت مع المنتخب البلجيكي في بطولة يورو 2024، وذلك قبل الإقصاء على يد فرنسا في دور الـ16.

ولعب آرثر صاحب الـ 24 عامًا في مباراتي رومانيا وأوكرانيا في دور المجموعات بشكل أساسي، بالإضافة إلى مواجهة فرنسا الأخيرة.