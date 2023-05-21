بعد تألقه هذا الموسم.. مركز جديد لحارس مرمى برشلونة!

حارس مرمى برشلونة يتألق في مركز جديد!

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الأحد أن مارك شتيجن، حارس مرمى فريق برشلونة خطف الأنظار خلال مواجهة ريال سوسيداد بالأمس ببطولة الدوري الإسباني.

وقدم شتيجن، مستوً مميزًا هذا الموسم مع فريقه ونجح في الحفاظ على شباكه نظيفة في الكثير من المباريات وساعد في تتويج برشلونة بلقب الدوري الإسباني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت"، فإن حارس مرمى برشلونة يمكنه اللعب في مركز وسط الملعب، فهو يمتلك أفضل حركة بالقدم وتصرف بدقة في تمريراته النموذجية للاعبين.

حيث لعب الكرة خارج منطقة الجزاء في العديد من المناسبات لكن ضد ريال سوسيداد بالأمس ذهب إلى أبعد من ذلك حيث ظهر في الدقيقة التاسعة من المباراة في نصف ملعبه وكان فريق سوسييداد يضغط في نصف ملعبه لذلك لم يكن هناك ضغط على الحارس الألماني الذي تقدم مترًا بمتر حتى تجاوز خط الوسط.

وقرر شتيجن تحدى فرينكي دي يونج، بتمريرة جانبية ليركض سريعًا ويستعيد مركزه.

وتعرض برشلونة للهزيمة بالأمس أمام ريال سوسيداد بنتيجة 2-1، ولكن هزيمة غير مؤثرة بسبب حسم برشلونة لبطولة الدوري رسميًا.