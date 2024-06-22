بعد تألقه في اليورو .. أندية السعودية تجري محاولة ثالثة لخطف أحد نجوم برشلونة!

البارسا رفض عرضًا تركيًا .. والاختبار الحقيقي أمام أموال السعودية

دخل أحد نجوم برشلونة دائرة اهتمام الأندية السعودية بقوة، بعد ظهوره بشكل لافت مع منتخب بلاده خلال منافسات بطولة الأمم الأوروبية.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن المستوى المميز الذي قدمه إلكاي جوندوجان، قائد المنتخب الألماني، في بطولة الأمم الأوروبية فتح الباب أمام العروض الخارجية لمطاردة نجم برشلونة.

وساهم جوندوجان بشكل مؤثر في ضمان ألمانيا التأهل إلى دور الـ16 من اليورو بشكل رسمي، بعدما سجل هدفًا وصنع هدفين، خلال الفوز في مباراتي الجولتين الأولى والثانية على اسكتلندا (5-1) والمجر (2-0).

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن جوندوجان (33 عامًا) تلقى عرضًا خلال الأسابيع الماضية من جالطة سراي التركي، للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية إلا أن برشلونة رفض الأمر وتمسك بلاعب الوسط المخضرم.

وأضافت "موندو ديبورتيفو": "لا يمكن استبعاد وصول عروض ضخمة من الأندية السعودية قريبًا لجوندوجان، لكن لن يؤثر ذلك على موقف اللاعب الألماني ولا إدارة برشلونة التي تعتبره من العناصر المهمة في منظومة مواطنه هانز فليك".

وتابعت الصحيفة: "الأندية السعودية جربت التفاوض مع لاعبين من البارسا مثل تير شتيجن وروبرت ليفاندوفسكي بالفعل، لكنها فشلت في إقناعهم حيث تمسك الثنائي بالبقاء لموسم آخر في كتالونيا".

ورغم خروج برشلونة من الموسم المنصرم صفر اليدين من البطولات، إلا أن جوندجان كان من العناصر المهمة والمؤثرة في الفريق، حيث شارك في 51 مباراة سجل خلالها 5 أهداف وصنع 14، وكان أكثر لاعبي البارسا مشاركة من حيث عدد الدقائق.