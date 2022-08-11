بعد الحرمان من القيد .. الهلال يؤمن نجم جديد

لاعب الوسط الكولومبي سيجدد عقده مع الزعيم

تحاول إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، الحفاظ على نجوم الفريق خلال الفترة الحالية، وذلك بعد تأكد حرمان النادي من قيد لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

الهلال يقترب من تجديد عقد كوييار

أكدت صحيفة "الرياض" السعودية، على أن نادي الهلال، اقتربت من تجديد عقد الكولومبي جوستافو كوييار لاعب وسط الفريق، والذي ينتهي بنهاية الموسم القادم.

وأضافت الصحيفة أن الهلال سيُنهي خلال أيام أمر تجديد عقد كوييار، بعد المستوى الرائع الذي ظهر عليه رفقة الفريق خلال المواسم الماضية.

ويدخل لاعب الوسط الكولومبي الفترة الحرة خلال شهر يناير القادم، وهي الفترة التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر، وهو الأمر الذي دفع إدارة الهلال للتفكير في تجديد عقده حاليًا.

لماذا تم حرمان الهلال من قيد لاعبين جدد؟

غرفة فض المنازعات في الاتحاد السعودي لكرة القدم كانت قد حكمت لصالح النصر في قضية كنو بعدما وقع للنادي قبل أن يُجدد عقده مع الهلال.

فض المنازعات عاقبت كنو بالإيقاف 4 أشهر، كما عاقبت الهلال بالمنع من القيد فترتي انتقال بجانب تغريم الطرفين بالتضامن مبلغ 27 مليون ريال سعودي لصالح الأصفر.

القرارات لم تنل رضا الطرفين ولذا تقدما باستئناف لدى مركز التحكيم الرياضي، إذ يريد الهلال إلغائها فيما يسعى النصر لزيادة المبلغ المالي إلى 34 مليون تتضمن 7 ملايين استلمها اللاعب كمقدم عقد.