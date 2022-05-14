بعد تأجيل الكلاسيكو .. الاتحاد يحسم مصير التذاكر

حسم نادي الاتحاد، مصير تذاكر مباراة الكلاسيكو بين العميد والهلال، بالجولة 27 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد تأجيلها مؤخرًا.

لماذا تم تأجيل مباراة كلاسيكو الاتحاد والهلال؟

كان مقررًا أن تُقام مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال مساء الأحد 15 مايو الجاري، ولكن تم تأجيل باقي مباريات الجولة 27، بعد أن أقيمت مباراتين فقط بالجولة.

وتم تأجيل الجولة بعد وفاة الشيخ خليفة بن زايد؛ رئيس دولة الإمارات أمس الجمعة، تنفيذًا لقرار وزارة الرياضة بإيقاف المنافسات الرياضية في المملكة بشكل كامل بدءًا من يوم الجمعة حتى الثلاثاء القادم، حدادًا على الشيخ خليفة.

وقررت الرابطة إقامة مباريات الجولة كما هي بالترتيب المعلن مسبقًا لكن بدءًا من يوم السبت 21 مايو الجاري، مما يعني أن مباراة الاتحاد والهلال في جدة ستلعب يوم الإثنين 23 من نفس الشهر.

وستنطلق الجولة الـ28 من الدوري السعودي يوم الجمعة 27 مايو وستستمر على مدار اليومين التاليين، وسيتم إيقاف الدوري بعدها لبدء أيام فيفا وانطلاق معسكر المنتخب السعودي الإعدادي لكأس العالم 2022 في إسبانيا، حيث سيواجه وديًا كولومبيا وفنزويلا.

ما هو مصير تذاكر مباراة الاتحاد والهلال التي تم بيعها؟

نشر الحساب الرسمي لنادي الاتحاد، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بيانًا يوضح فيه مصير تذاكر المباراة، بعد أن تم تأجيل المباراة.

وجاء نص البيان كالآتي: "نظرًا لإعادة جدولة مباريات الجولة 27 من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فإن التذاكر التي تم شراؤها وفقًا للموعد السابق، تتيح لحامليها حضور المباراة في موعدها من جديد".

وتابع البيان الاتحادي: "ولن يتم إعادة طرح التذاكر مجددًا، في حين سوف يستمر بيع تذاكر المقاعد المتاحة عبر الموقع".

اقرأ أيضًا ..

رسميًا | تأجيل كبير لكلاسيكو الاتحاد والهلال وتغيير موعد نهاية الدوري السعودي

السومة: "أجويرو" مستقبل هجوم السعودية، ومدافعي الهلال والاتحاد أصعب من واجهت

ثلاثي هلالي و4 من الأهلي .. السومة يختار التشكيل المثالي للدوري السعودي