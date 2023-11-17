بعد بيلينجهام وكامافينجا .. فينيسيوس يخلق كارثة جديدة لريال مدريد!

صداع في رأس كارلو أنشيلوتي

أنباء غير سعيدة طارت من كولومبيا وذهبت إلى مدريد، بعد تعرض الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور للإصابة خلال مشاركته مع منتخب بلاده بتصفيات كأس العالم.

فينيسيوس كان يمثل ثنائية هجومية مميزة مع جابرييل مارتينيلي جناح آرسنال، مما تسبب في تقدم البرازيل بهدف دون رد، لكن لسوء الحظ خرج صاحب الـ23 سنة بعد 27 دقيقة فقط، ليتأثر منتخب السيليساو ويخسر بعدها بنتيجة 2/1 أمام كولومبيا.

نجم ريال مدريد كان يمسك بفخذه وأوتار الركبة بصفة مستمرة قبل خروجه بحذر شديد من الملعب، وشوهد على خط التماس وهو يتلقى العلاج في ساقه اليسري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقالت صحيفة "as" الإسبانية، إن القلق الأكبر لريال مدريد هو طبيعة الإصابة، لأنها لم تكن بسبب أي ضربة قوية أو حركة شديدة التأثير، حيث سقط اللاعب فجأة على الأرض وهو يركض بمنتصف الملعب.

وهو ما يرجح أن الإصابة عضلية في أوتار الركبة أو الفخذ، لذلك يواجه اللاعب إمكانية الغياب حتى نهاية العام الحالي بسبب إمكانية معاناته من الإجهاد.

وبعد المباراة قال فينيسيوس إنه لاحظ شعوره بمشكلة في نفس المكان الذي أصيب فيه خلال الصيف، وأوضح لشبكة "ESPN":"يبدو أنها نفس الإصابة التي حدثت المرة الأخيرة، لقد تعرضت لضربة وشعرت بها بعد قليل، سأجري اختبارات وأرى كيف ستسير الأمور ولكني أعتقد أنه سيكون من الصعب لحاقي بمباراة الأرجنتين".

ويزداد بذلك صداع كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد مع الإصابات قبل مواجهة جيرونا متصدر الدوري الإسباني، بعد تعرض جود بيلينجهام كذلك لمشكلة في الكتف أدت إلى انسحابه من معسكر إنجلترا الدولي، وأيضًا إدواردو كامافينجا الذي ترك المنتخب الفرنسي بعد إصابته في التحام بدني مع عثمان ديمبيلي، وهناك احتمالية لغيابه لمدة تصل إلى ثمانية أسابيع.