بعد بطولاته مع الأهلي - هل يكرر البدري إنجازات الجوهري والمعلم مع الفراعنة؟

البدري مديرًا فنيًا لمنتخب مصر

عبده الليثي فيسبوك تويتر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عمرو الجنايني، عن تولي حسام البدري تدريب منتخب مصر خلال المرحلة المقبلة، استعدادًا لتصفيات كأس العالم وكأس الأمم الإفريقية.

وكان إيهاب جلال الأقرب لتدريب المنتخب قبل اختلاف وجهات النظر في الساعات الأخيرة أطاحت به من الترشحيات وعودة البدري.

حسام البدري صاحب الـ59 عامًا، والذي حقق الكثير من الإنجازات مع الأهلي لاعبًا ومدربًا، حيث بدأ مسيرته التدريبية مدربًا مساعدًا مع مانويل جوزيه الأبرز في تاريخ المدربين الأجانب في الدوري المصري.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي، ماذا قدم حسام البدري خلال مسيرته التدريبية وهل سيكرر ما فعله المدربين الوطنيين محمود الجوهري وحسن شحاتة؟

حسام البدري تولى تدريب الأهلي في منصب الرجل الأول في موسم 2008 – 2009 خلال 58 مباراة حقق خلالها الفوز في 33 لقاء وتعادل في 16 وتلقى 9 هزائم.

وفي ولايته الثانية للأهلي 2012 – 2013، قاد الفريق خلال 28 لقاء حقق الفوز في 18 وتعادل في 5 وتلقى 5 هزائم أيضًا، وفي الولاية الأخيرة موسم 2016 – 2017 وهي الأطول حيث قاد الأحمر في 95 لقاء حقق الفوز في 68 وتعادل في 19 وتلقى 8 هزائم.

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مع الأهلي خلال منصب المدير الفني حقق البدري مع الأحمر 3 بطولات للدوري المصري وبطولة دوري أبطال إفريقيا وكأس السوبر المصري "مرتين"، وكأس السوبر الإفريقي مرة وكأس مصر مرة.

وتولى البدري أيضًا تدريب المريخ السوداني وإنبي وأهلي طرابلس الليبي، وتجربة غير ناجحة مع المنتخب الأوليمبي حيث لم يحقق أي فوز مع الفراعنة الصغار في بطولة إفريقيا 2015 وقتها تعادل مع الجزائر ونيجيريا وتلقى هزيمة من مالي.

هل سيكرر البدري إنجاز الجوهري وشحاتة مع منتخب مصر؟

حسام البدري أمام مهمة شاقة لإقناع الجماهير به مع منتخب مصر، مسيرته قوية مع النادي الأهلي ولكنه سوف يلقى مقارنة مع اثنان من عظماء اللعبة الأول الراحل محمود الجوهري والثاني المعلم حسن شحاتة.

الجوهري قدم الكثير من الإنجازات مع منتخب مصر أبرزها الوصول إلى كأس العالم 1990 في إيطاليا، بعد الغياب منذ عام 1934، وتوج الفراعنة تحت قيادته أيضًا ببطولة كأس الأمم الإفريقية 1998 التي أقيمت في بوركينا فاسو.

أما حسن شحاته فحدث ولا حرج، التتويج بثلاثة بطولات أمم إفريقيا متتالية، 2006 – 2008 – 2010، وكان منتخب قوي يخشاه الجميع، والفوز على إيطاليا في كأس العالم للقارات وتقديم مستوى أحرج المنتخب البرازيلي.

فهل سيصنع البدري تاريخًا جديدًا مع الفراعنة ويكون ثالثًا في قائمة شرف المدرب الوطني المصري؟