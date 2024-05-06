بعد إيقافه 4 سنوات.. بوجبا يتجه إلى مهنة جديدة!

"بدا مرتاحًا وسعيدًا"

تطور جديد في مستقبل الفرنسي بول بوجبا، نجم يوفنتوس، بعدما تعرض مؤخرًا للإيقاف مدة 4 سنوات، بسبب تعاطي مواد منشطة.

وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، أن بوجبا سيظهر في فيلم فرنسي يدعى "4 Zéros" للمخرج فابيان أونتينينتي، يشارك فيه كمُعلم للاعبي كرة القدم الشباب.

وأوضحت أن النجم الفائز بكأس العالم 2018 تواجد في الضواحي الغربية بباريس لتصوير بعض مشاهد الفيلم الذي سيعرض في أبريل 2025، بعدما أثار إعجاب طاقم العمل بعفويته وبساطته.

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وحسب أحد أفراد طاقم التصوير، فإن لاعب الوسط الفرنسي بدا مرتاحا ومبتسما للغاية أمام الكاميرا، لقد أذهل الجميع بطبيعته وبساطته، من الواضح أنه أحب التجربة وقال إنه مستعد لتكرارها".

وفي فبراير الماضي، أوقفت محكمة مكافحة المنشطات الإيطالية بول بوجبا لمدة 4 سنوات، بعد أن فشل في اختبار المنشطات، وهو ما رفضه اللاعب الفرنسي، قبل أن يستأنف ضد القرار أمام محكمة التحكيم الرياضية، مطالبًا بإلغاء العقوبة.