بعد إنقاذه النصر .. كريستيانو رونالدو يفاجئ هدافي العالم بـ"رسالة جديدة"!

كريستيانو رونالدو يتحدى هدافي العالم..

رفع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، راية التحدي في وجه جميع مهاجمي العالم، من جديد.

رونالدو سجل هدفًا؛ ليقود النصر للفوز على الفيحاء (1-0)، مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا 2023-2024.

هذا الهدف؛ هو الأول للأسطورة البرتغالية في عام 2024؛ بعد أن توّج هدافًا للعالم في 2023 برصيد 54 هدفًا، متفوقًا على مهاجمين كبار؛ أمثال الإنجليزي هاري كين والفرنسي كيليان مبابي والنرويجي إيرلينج هالاند.

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ونشر كريستيانو رونالدو البالغ من العمر 39 سنة، صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ تظهر احتفاله بالهدف الذي سجله في مرمى الفيحاء.

وعلق رونالدو على هذه الصورة؛ بالقول: "من يقوم بالعد؟"؛ في إشارة إلى أن هذا الهدف، مجرد بداية لعديد من الأهداف الأخرى، في العام الحالي.

جدير بالذكر أن كريستيانو، انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، في الميركاتو الشتوي "يناير 2023"؛ بعد فسخ عقده مع العملاق الإنجليزي مانشستر يونايتد.