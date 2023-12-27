بعد إنجازه التاريخي .. جورجينا رودريجيز تحتفل بكريستيانو رونالدو وإيرلينج هالاند يتطلع لإفساد الأمور!

شاهد كيف احتفلت جورجينا بإنجاز رونالدو..

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لم تفوت الفرصة العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، وقامت بالاحتفال بإنجاز شريكها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، بعد إنجازه التاريخي الذي أصبح قريبًا منه بشكل كبير جدًا.

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رونالدو حقق رقمًا تاريخيًا، بتصدر قائمة هدافي العالم في عام 2023، برصيد 53 هدفًا، متفوقًا على الإنجليزي هاري كين لاعب بايرن ميونخ الألماني، وكيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان برصيد 52 هدفًا، والنرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي صاحب الـ50 هدفًا.

ونشرت جورجينا عبر حسابها على موقع "إنستجرام" للتواصل الاجتماعي، صورة أعدها نادي النصر للاحتفال بأهداف رونالدو، علقت عليها: "أفضل هداف لعام 2023".

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Instagram (@georginagio)

ولكن قد يُفسد هالاند احتفالات جورجينا، حيث مازال أمامه مباراتين مع مانشستر سيتي قبل نهاية عام 2023، الأولى مساء الأربعاء أمام إيفرتون، والثانية أمام شيفيلد يونايتد مساء السبت المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي حال تسجيل هالاند لأكثر من 3 أهداف، سينجح في خطف صدارة قائمة هدافي العالم لعام 2023، في حين رونالدو أمامه فرصة أيضًا لتعزيز تصدره، عندما يواجه رفقة النصر نظيره التعاون مساء يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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