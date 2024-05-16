بعد إلغائها بسبب كورونا .. حقيقة حصول روبرت ليفاندوفسكي على الكرة الذهبية لعام 2020

هل سيتم منح ليفاندوفسكي جائزة البالون دور؟

أكد نيكولا مانيسييه مدير شركة بالون دور، عن حقيقة ما تردد بشأن منح النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي لاعب برشلونة الحالي، الجائزة بعد إنجازاته التي حققها موسم 2019-2020 رفقة بايرن ميونخ الألماني.

ليفاندوفسكي تألق بشكل كبير خلال موسم 2019-2020 الذي شهد فترة الوباء العالمي "كورونا"، حيث سجل 55 هدفًا وصنع 10 أهداف، وقاد بايرن للتتويج بالدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، وأقصى برشلونة من ربع النهائي بعد الفوز عليه 8-2.

وعلى الرغم من تلك الإنجازات، فقد تم إلغاء جائزة البالون دور، بسبب جائحة كورونا، ليعود الحديث عنها خلال الفترة الحالية، بأنه سيتم منح الجائزة بالأثر الرجعي إلى ليفاندوفسكي نظير ما قدمه في موسم 2019-202.

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ونفى نيكولا مانيسييه مدير الجائزة كل ما تردد عن أن الجائزة سيتم منحها إلى ليفاندوفسكي بالأثر الرجعي لعام 2020.

وقال مانيسييه عبر تصريحات لبرنامج "Què t'hi jugues": "لا نفكر في منح الجائزة إلى ليفاندوفسكي لعام 2020، فنحن لدينا قواعدنا الخاصة في المؤسسة علينا احترامها بصرامة".

وكان ليفاندوفسكي قد أعلن خلال تصريحات لصحيفة "بيلد" الألمانية، عن أنه يتمنى الحصول على جائزة البالون دور، مؤكدًا على أن أنها تشكل أهمية بالنسبة له، بسبب الإنجازات التي حققها.