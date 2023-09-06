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بعد إقالة كايزر .. الشباب يقترب من مدرب مفاجأة!

أحمد رفعت
Turki Al-Ammar Shabab SPL Getty Images
دوري روشن السعوديالشباب

تعرف على المدرب الذي اقترب من قيادة شيخ الأندية

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أعلن نادي الشباب الأربعاء عن إنهاء عقد المدرب الهولندي مارسيل كايزر، بعد نتائج الفريق المخيبة للآمال، ليقترب شيخ الأندية من التعاقد مع مدرب مفاجأة.

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نادي الشباب يحتل حاليًا المركز الـ17 "قبل الأخير" بترتيب دوري روشن السعودي من نقطتين فقط، بعدما خسر 3 مباريات وتعادل في 2 بأول 5 مواجهات ببطولة دوري روشن السعودي.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، عن اقترب النجم الإنجليزي جون تيري من تولي تدريب نادي الشباب، خلفًا لمارسيل كازير، بعد النجاحات الإدارية التي حققها مع تشيلسي.

المباراة التالية

وأضافت الصحيفة أن جون تيري أصبح في محادثات متقدمة لتدريب فريق نادي الشباب، حيث بدأت المفاوضات مع مسؤولي الشباب منذ حوالي شهر، ليقترب النجم الإنجليزي من تدريب الليوث.

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وعمل تيري كمستشار في أكاديمية نادي تشيلسي، حيث حقق الكثير من النجاحات، ولكن لن تقف إدارة النادي الإنجليزي أمام مستقبل جون تيري احترامًا لخدمته لهم على مدار ما يقرب من عقدين.

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