بعد إعلان رحيل توخيل.. برشلونة يغير وجهة نظره في خليفة تشافي

بات الرحيل الرسمي لتوماس توخيل أمرًا محققًا..

بعد ساعات فقط من الإعلان عن اتفاق توماس توخيل وبايرن ميونيخ على الانفصال في الصيف المقبل، وصفت وسائل الإعلام الكاتالونية المرشح الأوفر حظًا لخلافة تشافي هيرنانديز بأنه "لم يعد أولوية!".

وقد يشير ذلك إلى أن بايرن ميونخ يعتبر فليك الأوفر حظًا للوصول محل توخيل، ما قد يضعف فرص تمكن برشلونة من الحصول عليه.

حتى الآن يبدو كل من روبرتو دي زيربي وهانز فليك الأكثر ترشيحًا لخلافة تشافي هيرنانديز، وبينما يعد خيار فليك الأكثر ترجيحًا من الناحية المادية لأن مدرب برايتون لديه شرط جزائي بقيمة تتراوح بين 10 و15 مليون يورو، فإن برشلونة لا يبدو متحمسًا اليوم للوصول إلى فليك.

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صحيفة "سبورت" تشير إلى أن برشلونة لا يعتبر فليك أولوية، وسيتعين على وكيله بيني زاهافي، الذي عينه فليك مؤخرًا، إقناع الرئيس جوان لابورتا والمدير الرياضي ديكو بأنه الرجل المناسب لهذا المنصب.

وكان تشافي هيرنانديز قد أعلن رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم، مؤكدًا أنه قرار لا رجعة فيه، وأنه اتخذه "كمشجع" قبل أي شيء آخر.