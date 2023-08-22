اللاعب أصبح حرًا بعد رحيله عن مانشستر يونايتد

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كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن تلقي ميسون جرينوود لعرض مغرٍ من أحد أندية دوري روشن السعودي، وذلك بعد ساعات من إعلان رحيله رسميًا عن مانشستر يونايتد.

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النادي الإنجليزي كان قد أصدر بيانًا أعلن به رحيل اللاعب الذي لم يلعب أي مباراة منذ يناير 2022، وذلك بعد تحقيقات داخلية أجراها إثر ارتباطه بتهم تتعلق بالاغتصاب تم تبرئته منها جميعًا قبل عدة أسابيع.

ورغم تأكيد بيان يونايتد على ثبوت براءة صاحب الـ21 عامًا من كل التهم الموجهة له، إلا أنه المسؤولين فضلوا رحيله عن أولد ترافورد، وقد ارتبط بعد إعلان رحيله بعدد من الأندية خاصة في إيطاليا وتركيا وتحديدًا روما وجلطة سراي.

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الصحيفة الإنجليزية أشارت إلى أن الاتفاق بقيادة مدربه ستيفن جيرارد قدم عرضًا لجرينوود يتضمن منحه راتبًا سنويًا قدره 10 ملايين جنيه إسترليني.

مانشستر يونايتد لم يُعلن بعد كيفية التخلص من اللاعب الإنجليزي، إن كان بالإعارة أو البيع النهائي أو فسخ العقد من جانب واحد، ومن المتوقع حسم ذلك قبل غلق سوق الانتقالات الصيفي في الأول من سبتمبر الماضي، وإن يمتلك فرصة لبيع اللاعب للنادي السعودي حتى الـ8 من الشهر القادم موعد غلق الميركاتو الصيفي.

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