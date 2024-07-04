بعد إعارته الموسم الماضي .. الهلال يحسم مصير مصعب الجوير من الاستمرار

تعرف على موقف لاعب وسط الهلال صاحب الـ21 عامًا من الاستمرار

حسم نادي الهلال مصير لاعب الوسط الشاب مصعب الجوير من الاستمرار مع الفريق، بعدما قام بإعارته إلى الشباب الموسم الماضي.

وكشفت صحيفة "الرياضية" عن أن الهلال يتجه للإبقاء على مصعب الجوير في صفوفه وعدم التفريط فيه، وذلك بعد نهاية إعارته إلى الشباب الموسم الماضي.

وأضافت الصحيفة أن هذا القرار يأتي بعد أن تم التشاور مع البرتغالي جورج جيسوس المدير الفني للفريق، خاصة بعدما قام بفسخ التعاقد مع سلمان الفرج قائد الفريق، والاتفاق مع عبد الإله المالكي على إعارته لموسم واحد.

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وسيلتحق الجوير إلى تدريبات الهلال يوم 8 يوليو الجاري، بعد انتهاء فترة الإجازة التي حصل عليها اللاعبين الدوليين، حيث سيغادر رفقة بعثة الفريق التي ستسافر إلى النمسا يوم 15 يوليو، لبدء المعسكر الإعدادي للموسم المقبل.

يذكر أن عقد مصعب الجوير سينتهي مع الهلال في صيف 2025، مما يعني أنه سيدخل الفترة الحرة في الشتاء القادم، والتي تتيح له التوقيع مع فريق آخر.