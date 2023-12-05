بعد إصابته .. الكشف عن موقف ياسين بونو من مباراة الهلال والطائي

أثار ياسين بونو حارس مرمى الهلال قلق الجمهور الأزرق بخروجه بين شوطي مباراة الفريق أمام نساجي في دوري أبطال آسيا مساء أمس الإثنين.
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اللاعب المغربي يعيش موسمًا مذهلًا وقد لعب دورًا بارزًا في وصول الهلال لصدارة جدول دوري روشن السعودي، وقد أعلن ناديه إصابته بآلام عضلية أدت لخروجه من الملعب.
صحيفة الرياضية السعودية كشفت المزيد من التفاصيل حول الإصابة، حيث أفادت أنها في الكتف، مشيرة إلى أن الأمر بسيط لكن المدرب جورج جيسوس فضل إخراجه وإراحته من اللعب.
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ونقلت الصحيفة عن مصدر تفسيره لتلك الآلام بأنها نتيجة لعب بونو عددًا كبيرًا من المباريات مع الهلال ومنتخب المغرب في الفترة الأخيرة، وأكدت أن تلك الإصابة لن تعيقه عن خوض مباراة الهلال أمام الطائي في الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.
المباراة التالية
الهلال هزم النصر في آخر جولات الدوري 3-0 ليُوسع الفارق معه في صدارة جدول الترتيب إلى 7 نقاط.