بعد إصابة مشجع بسكتة قلبية .. طرد لاعب في إسبانيا بسبب "إنسانيته"!

حكم المباراة طرد اللاعب على الرغم من احترامه للجميع!

شهدت مباراة راسينج سانتاندير ضد إلتشي في دوري الدرجة الثانية الإسباني، حادثة غريبة تسببت في طرد أحد لاعبي الفريق الأول!

وكانت المباراة في الدقائق الأخيرة، وتعرض أحد المشجعين يبلغ من العمر 58 عامًا بسكتة قلبية، الأمر الذي جعل فيرنانديز ديفار طبيب راسينج يتحرك ويتوجه إلى المدرجات لمساعدة المشجع المصاب، حيث قام بإنعاشه ونقله إلى المستشفى عن طريق وحدة العناية المركز المتنقلة.

وفي تلك اللحظة قرر إنييجو سانيز مازا لاعب راسينج التوجه من مقاعد البدلاء إلى الحكم الرابع خوان كانتيرو لسؤاله عن البروتوكول من أجل إيقاف المباراة بسبب تلك الواقعة، وسأل لماذا لا تتوقف المباراة بسبب شخص يعاني من مشكلة طبية خطيرة؟

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وعلى الرغم من أن محادثة إنييجو مع الحكم الرابع محترمة، إلا أنها انتهت باندفاع الحكم جونزاليس إستيبان لإشهار البطاقة الحمراء ف يوجه اللاعب بسبب اعتراضه على عدم إيقاف المباراة في ظل تعرض أحد المشجعين لسكتة قلبية.

وقال الحكم جونزاليس في تقريره: "طردت اللاعب إينييجو بسبب نهوضه من مقاعد البدلاء وخروجه من المنطقة الفنية مطالبًا الحكم الرابع بإيقاف المباراة، وأصر على هذا الأمر بسبب حادثة طبية في المدرجات، وعندما توقفت المباراة كان لا يزال واقفًا خارج المنطقة الفنية دون أن أسمع ما يقوله".

الحكم الرابع وصف في تقريره كيف كان يتحدث اللاعب معه ببساطة من أجل الحصول على المزيد من المعلومات حول البروتوكول الذي يجب أن يتم اتباعه في هذه الحالات.

ومن جانبه علق جوزيه ألبيرتو مدرب راسينج قائلًا: "إينييجو كان يشعر بالقلق بسبب ما كان يحدث في المدرجات، ولم نفهم أن الحكم لم يوقف المباراة في حالة وجود خطأ، والحادثة خطيرة للغاية ولم يقلل أي شخص من احترام الآخر، وما حدث كان سخيفًا لأن الأولوية هي حياة الشخص وليس كرة القدم".

وقرر راسينج أن يستأنف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها إينييجو ساينز مازا، كما أن الأخبار تشير إلى استقرار الحالة الطبية للمشجع الذي تعرض للسكتة القلبية، بسبب التدخل السريع من جانب الطبيب.