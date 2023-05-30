بعد إشادة ليونيل ميسي .. توني كروس ينضم إلى طابور المعجبين بنجم ريال مدريد الشاب!

كروس أصبح أحدث المشيدين بقدرات نجم أكاديمية ريال مدريد..

انضم الألماني توني كروس نجم وسط نادي ريال مدريد الإسباني إلى طابور المشيدين بالأرجنتيني نيكولاس باز لاعب فريق الشباب بالنادي الملكي.

كروس كان آخر من أشاد بقدرات نيكو باز، بعد كارلو أنشيلوتي، وراؤول جونزاليس، وليونيل ميسي، وخافيير ماسكيرانو، وألفارو أربيلوا، وبالتأكيد فإن اللاعب الشاب يملك شيئًا مميزًا ليجعل هذه القائمة من أساطير كرة القدم تتفق على موهبته.

اللاعب الأرجنتيني البالغ من العمر 18 عامًا هو أحد أبرز جواهر "لا فابريكا" ريال مدريد، وقدم بالفعل أوراق اعتماده ليكون من نجوم النادي الملكي في المستقبل القريب.

وقال كروس عن نيكو باز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية: "هذا الصبي يجب أن يتدرب معنا كل يوم، لأنه رائع حقًا".

ويلعب باز دورًا منتظمًا في تدريبات الفريق الأول للنادي الملكي، ويبدو أن موهبته لم تمر دون أن يلاحظها كروس.

إطراء الألماني يأتي بعد فترة من إشادة أنشيلوتي بقدرات باز، الذي قال عنه علنًا: "لدينا توقعات بأن يلعب سريعًا مع الفريق الأول، إنه يؤدي بشكل جيد للغاية مع فريق أربيلو، وفي الأوقات التي استخدمه فيها راؤول في كاستيا قام بعمل جيد جدًا أيضًا".

الصحيفة الإسبانية أشارت إلى أن منتخب الأرجنتين يضع توقعات عالية للغاية حول نيكو باز، خاصة بعد إشادة ميسي به خلال تدريبات "الألبيسيليستي" التي شهدت مشاركة عدد من لاعبي منتخب الشباب الذين كان باز من بينهم.

الإشادة الهائلة بقدرات نيكو باز أجبر ريال مدريد على التحرك سريعًا وتجديد عقده لمدة خمس سنوات، حتى صيف 2027، لحمايته من الأندية التي تحوم حوله، حيث يرى النادي الملكي أن الأرجنتيني جوهرة في انتظار تلميعها حتى تتألق مع الفريق الأول في القريب العاجل.