بعد إساءة "الشارب" .. نجم العين يوضح حقيقة سخريته من الهلال وجمهوره

نجم العين يوضح ما يقصده من تغريدته

حرص خالد الهاشمي لاعب نادي العين، على توضيح حقيقة سخريته من نادي الهلال وجماهيره، بعد نجاح فريقه في خطف بطاقة الصعود إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وأثار الهاشمي الجدل، بعدما نشر عبر حسابه على منصة "إكس" تغريدة يقول فيها: "من لا يغير شاربه ما دسمه"، الأمر الذي أثار غضب جماهير الهلال التي هاجمته، حيث اعتبرته يسخر منها.

ولكن أعاد خالد التغريد ليوضح موقفه فكتب: "أسوأ ما عندي أقلل من أشخاص أو كيان أو نادي، الدنيا تدور ولا أحبذ أن أكون في موقف الخاسر، التغريدة فقط كانت تدل على شق الطريق من الصعوبات إلى النجاح، وهذا ما أحاول أوصل له بإذن الله مع نادي العين".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف لاعب نادي العين في تغريدته: "وإن كانوا إخواني جماهير الهلال اعتبروها إساءة لهم، فأعتذر، وأتمنى لهم كل التوفيق".

يُذكر أن العين نجح في الفوز على الهلال بنتيجة 5-4 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب في نصف نهائي دوري أبطال آسيا، ليتأهل إلى المباراة النهائية، لمواجهة يوكوهاما الياباني.