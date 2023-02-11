بعد إحراجه من الهلال .. ريال مدريد يتوج بكأس العالم للأندية

الهلال يقدم مباراة رائعة أمام ريال مدريد ويكتفي بالميدالية الفضية

توج فريق نادي ريال مدريد الإسباني ببطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد الفوز على الهلال في المباراة النهائية بخمسة أهداف مقابل ثلاثة، باللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت.

وعزز ريال مدريد تصدره لقائمة أكثر الأندية التي توجت بمونديال الأندية، برصيد 5 ألقاب، بينما حصل الهلال على الميدالية الفضية لأول مرة في تاريخ الكرة السعودية.

تقدم فينيسيوس جونيور بالهدف الأول لفريق ريال مدريد بالدقيقة 13 من زمن المباراة، بعد جملة فنية رائعة، وضعته في مواجهة عبد الله المعيوف حارس الهلال، ليضعها في المرمى بسهولة.

وأضاف فيديريكو فالفيردي الهدف الثاني لفريق ريال مدريد بالدقيقة 18، من تسديدة داخل منطقة الجزاء، أسكنت شباك المعيوف، قبل أن يُقلص الفارق موسى ماريجا بالهدف الأول للهلال بالدقيقة 26.

الفرنسي كريم بنزيما سجل الهدف الثالث لريال مدريد بالدقيقة 54 بعد عرضية رائعة أرسلها له جونيور، قبل أن يُضيف زميله فالفيردي الهدف الرابع بالدقيقة 58.

وقلص الفارق لوسيانو فييتو بالدقيقة 63 لنادي الهلال، ليجد الرد السريع من جانب فينيسيوس جونيور بالدقيقة 69 من زمن المباراة.

لوسيانو سجل الهدف الثاني له والثالث لنادي الهلال في مرمى ريال مدريد بالدقيقة 79 من زمن المباراة، بعد مهارة رائعة من جانب زميله ميشايل ديلجادو.

وكاد موسى ماريجا أن يسجل الهدف الرابع للهلال بالدقيقة 82، ولكن أهدرها بشكل غريب، حيث أحرج الهلال ريال مدريد بالدقائق الأخيرة.