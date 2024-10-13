بعد إثارة أزمة غياب المدرب .. ستيفانو بيولي يضرب عصفورين بحجر واحد في تدريبات النصر!

قبل مباراة الديربي أمام الشباب..

استهل فريق الكرة بنادي النصر، تحضيراته الميدانية، في إطار الاستعداد لمباراة الديربي أمام الشباب، مساء الجمعة المُقبلة، في قمة الجولة السابعة من مسابقة دوري روشن السعودي.

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ويطمح النصر نحو مواصلة العلامة الكاملة تحت قيادة المدير الفني الإيطالي ستيفانو بيولي، بعد تحقيق ثلاث انتصارات في دوري روشن، على حساب الاتفاق (3-0) والوحدة (2-0) والعروبة (3-0)، فضلًا عن تخطي عقبة الحزم في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، والفوز على الريان القطري (2-1)، في الجولة الثانية من دوري أبطال آسيا للنخبة.

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وذكر الإعلامي الرياضي علي العنزي، عبر منصة (إكس)، أن بيولي أجرى مناورة ودية للفريق الأول، مع الفئات السنية في النادي؛ من أجل رفع المعدل اللياقي للاعبين والوقوف على مستويات اللاعبين بشكل أكبر.

وتأتي خطوة بيولي، في ظل الأزمة التي أثارها الإعلامي الرياضي فلاح القحطاني، بقوله إن الفئات السنية بدون مدرب في نادي النصر، ما يجعل الفرق الصغرى تتلقى هزائم ثقيلة من الاتحاد والاتفاق، الأمر الذي يجعل قرار المدرب الإيطالي بمثابة "ضرب عصفورين بحجر واحد"، بين تأهيل فرق الناشئين ورفع المعدل اللياقي للفريق الأول في فترة التوقف الدولي.

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وقرر بيولي الاستعانة بحارسي مرمى درجة الشباب، مبارك البوعينين وعبد الله الشمري، للمشاركة في التدريبات، فضلًا عن عودة لاعب الوسط مختار علي للمران الجماعي، بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الحزم.

ويحتل النصر المركز الثالث في جدول دوري روشن، برصيد 14 نقطة من 6 مباريات، بينما يأتي الشباب رابعًا بـ12 نقطة، فيما يتزعم الهلال صدارة الترتيب بالعلامة الكاملة، بعد وصوله للنقطة 18.