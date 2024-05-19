بعد إثارة الشكوك بشأن يوفنتوس .. تياجو موتا مرشح لقيادة عملاق أوروبي آخر!

هل نرى تياجو موتا يقود فريق أوروبي آخر غير يوفنتوس؟

أثار الإيطالي تياجو موتا مدرب بولونيا الشكوك حول إمكانية تدريبه لفريق يوفنتوس، خلفًا لماسيميليانو أليجري الذي تمت إقالته مؤخرًا، وذلك بعدما خرج بتصريح يكشف فيه عن موقفه من الاستمرار مع ناديه الحالي.

وكان موتا قد خرج بتصريحات قبل مواجهة يوفنتوس مساء الجمعة الماضي، أكد خلاله على أنه سيلتقي برئيس بولونيا لاتخاذ القرار النهائي بشأن مستقبله، قائلًا: "حان الوقت لاتخاذ القرار الآن"، ليُعزز الأخبار التي تؤكد ارتباطه بيوفنتوس.

ولكن .. كشفت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، عن مفاجأة، تتمثل في طرح اسم موتدا لشخص مهم داخل برشلونة، من أجل التعاقد معه حال تم إقالة المدرب الحالي تشافي هيرنانديز.

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وأضافت الصحيفة أن هناك اسم آخر مرشح لخلافة تشافي حال إقالته، وهو روبرتو دي زيربي الذي أصبح حرًا بعدما اتفق مع برايتون الإنجليزي على فسخ التعاقد.

ويقدم تياجو موتا نتائج رائعة مع بولونيا، حيث يحتل مع الفريق المركز الثالث بالدوري الإيطالي حاليًا برصيد 67 نقطة، متساويًا مع يوفنتوس صاحب المركز الرابع، الذي سيواجهه مساء غدٍ الإثنين.