بعد إثارة الجدل بسبب نواف العقيدي .. أول رد رسمي من روبرتو مانشيني

تعرف على ما قاله مانشيني بشأن استبعاد العقيدي

أثار المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب السعودي الجدل، بعدما استبعاد الحارس نواف العقيدي، دون أي سبب يُذكر.

وكان مانشيني يعتمد بصفة أساسية على العقيدي في تشكيل الأخضر، خلال المباريات الودية الإعدادية، للمشاركة في كأس آسيا 2023 المقامة في قطر.

وفي أول ظهور له، وبعدما توجه له أحد الصحفيين بالسؤال عن سبب استبعاد العقيدي، قال مانشيني عبر قناة SSC: "عليكم انتظار المؤتمر الصحفي قبل المباراة، وسأجيب على أي سؤال".

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ورفض المدرب الإيطالي التعليق على أي شيء يخص المنتخب السعودي، قبل المؤتمر الصحفي الذي سيعقده يوم الإثنين المقبل، قبل مواجهة الأخضر أمام عمان.

ويفتتح الأخضر مبارياته في كأس آسيا، بمواجهة عمان مساء يوم الثلاثاء، بالجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة السادسة بالبطولة القارية.