بعد أيام من خروج البرازيل من كوبا أمريكا.. فينيسيوس يحتفل بعيد ميلاده في إيبيزا!

فينيسيوس تجاوز خروج البرازيل من كوبا أمريكا سريعًا...

تجاوز فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد خروج منتخب بلاده البرازيل، من بطولة كوبا أمريكا سريعًا، وبدأ مباشرة في الاحتفال بعيد ميلاده والاستمتاع بعطلته السنوية.

وكان المنتخب البرازيلي، قد ودع بطولة كوبا أمريكا، قبل عدة أيام من الدور ربع النهائي، على يد أوروجواي، بركلات الترجيح في اللقاء الذي غاب عنه فينيسيوس، للإيقاف.

وبعد نهاية مشوار السيليساو، في البطولة سافر فينيسيوس، إلى جزيرة إيبيزا، للاستمتاع بعطلته السنوية، ونشر عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستاجرام" عدة صور أثناء احتفاله بعيد ميلاده وكتب: "24، في إيبيزا".

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وقدم فينيسيوس، واحد من أفضل مواسمه على الإطلاق في الموسم الماضي إذ ساهم بشكل كبير، في فوز ريال مدريد، ببطولتي الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى كأس السوبر الإسباني، وسجل 24 هدفًا بالإضافة إلى صناعته 11 آخرين.

جدير بالذكر أن فينيسيوس، سيغيب عن الجولة التحضيرية لريال مدريد، على أن يعود للفريق مطلع أغسطس المقبل، استعدادًا للمشاركة في مباراة السوبر الأوروبي، والسوبر الإسباني الذي ينطلق في منتصف الشهر المقبل.