بعد أن وافقا على كل شيء.. 8 ملايين يورو تعرقل تخلص مانشستر يونايتد من ماجواير!

قائد الدفاع الإنجليزي لا يريد الرحيل إلا بشروطه.

لم يستطع مانشستر يونايتد ووست هام إبرام صفقة انتقال هاري ماجواير إلى صفوف فريق المطارق إلى الآن، بعد أن اتفقا تقريبًا على كل شيء.

السبب يعود إلى أن ماجواير الذي وافق على الصفقة من حيث المبدأ، أخبر إدارة مانشستر يونايتد برغبته في الحصول على تعويض بقيمة 7 ملايين جنيه استرليني - 8.15 ملايين يورو وفقًا لبنود تعاقدية.

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هذه القيمة رفض مانشستر يونايتد دفعها، وفقًا لصحيفة "الجارديان" البريطانية التي أشارت إلى أن الصفقة كانت مقدرة نحو 30 مليون جنيه استرليني.

يأتي هذا في ظل رغبة المدرب ديفيد مويس في الحصول على خدمات ماجواير وتدعيم الفريق الفائز بدوري المؤتمر الأوروبي لخط دفاعه في الموسم المنطلق.