بعد أن قلل منه سابقًا .. تيباس يُعلن استعداده للعمل في دوري روشن السعودي!

موقف رئيس الدوري الإسباني تغير 180%

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غيّر خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني رأيه، في الرياضة السعودية بعد أن قلل منها سابقًا، مؤكدًا على أنه على استعداد للعمل في دوري روشن السعودي!

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وكان تيباس قد خرج في تصريحات سابقة، قلل فيها من تطور دوري روشن السعودي، حيث أكد على أنه لن يستطيع التطور، بعد سلسلة التعاقدات القوية التي أبرمها، حيث أكد أيضًا على أنه لا يعرف حتى اسم الفريق الذي انتقل له كريم بنزيما.

وقال تيباس خلال تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط": "أعتقد أنني غيرت رأيي فقط بعد زيارة المملكة، لأنني وجدت أن هناك الكثير من التغيير، وحينما قلت أن هناك غسل رياضي كنت لا أعرف السعودية وما هي خططها وأفكارها".

وأضاف: "بعدما جئت إلى هنا غيرت رأيي بسبب التقدم الكبير الذي تم إحرازه هنا في السعودية، ومن لا يراها فهو أعمى".

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وأبدى رئيس الدوري الإسباني استعداده للعمل في السعودية، حيث قال: "لو عرض عليّ أن أصبح رئيسًا تنفيذيًا أو أي منصب آخر في الدوري السعودي سأقبل، لأنني أحب المشروعات المليئة بالتحديات وهذا واحد منهم، والدوري الإسباني لديه تحديات ولهذا السبب أنا هنا، وسأقول نعم للدوري السعودي والسعودية لأنها دولة كبيرة جدًا بالنسبة لي".

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