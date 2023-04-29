بعد أن عذبوه من أجل الرحيل .. كين يخطط لوضع توتنهام في ورطة!

علي رفعت
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Harry Kane 2022-23Getty
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النجم الإنجليزي لن يجعل ناديه يستفيد منه!

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن النجم هاري كين مهاجم توتنهام يخطط لمغادرة ناديه في نهاية الموسم المقبل ووضع الفريق اللندني في ورطة.

جاء هذا بحسب ما أوضحت صحيفة "ذا تيليجراف"، والتي أكدنت أن صاحب الـ 29 عامًا يخطط لإنهاء عقده الحالي والرحيل بشكل مجاني عن صفوف الفريق.

ويملك كين عقدًا في صفوف توتنهام يستمر حتى نهاية الموسم المقبل 2023\24 وسبق له أن طلب الرحيل في أكثر من مناسبة.

وأوضحت تقارير أخرى أن النادي يطلب الحصول على حوالي 110 مليون يورو في حالة رحيله إلى نادٍ إنجليزي خلال الصيف القادم.

جدير بالذكر أن كين كان قد تلقى اهتمامًا من مانشستر يونايتد بالفعل، بالإضافة إلى تشيلسي للانضمام لأحدهما في الفترة المقبلة، وذلك بعد أن كان ضمن اهتمامات مانشستر سيتي أيضًا قبل موسمين.

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من هو أفضل مهاجم رقم 9 في العالم؟

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  • 4%هاري كين
  • 11%روبرت ليفاندوفسكي
  • 12%كيليان مبابي
  • 8%فيكتور أوسيمين
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