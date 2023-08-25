بعد أن رفضته السعودية.. جرينوود يقترب من دوري مغمور!

اللاعب المثير للجدل يستكشف مستقبله الغامض

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بعد تحقيق داخلي طويل الأمد، تم الكشف رسميًا عن ميسون جرينوود البالغ من العمر 21 عامًا ستنقطع علاقته رسميًا مع ناديه مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الحالية.

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لم يظهر جرينوود مع يونايتد منذ يناير 2022، بعد اعتقاله للاشتباه في محاولته الاغتصاب والاعتداء الجسدي قبل أن يتم إسقاط هذه الاتهامات في فبراير، لكن يُسمح للاعب الإنجليزي الدولي الذي شارك في مباراة واحدة بقميص "الأسود الثلاثة" بمغادرة أولد ترافورد.

أبدت أندية من إيطاليا وتركيا اهتمامها بجرينوود، مع اعتبار أن انتقاله إلى أي نادٍ إنجليزي أمر غير مرجح على الإطلاق، في حين تم استبعاد الانتقال المحتمل إلى المملكة العربية السعودية.

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وفقًا لشبكة "talk SPORT" فإن جرينوود مرشح للانتقال إلى الدوري الألباني، حيث أحد الأندية هناك يريد ضم الدولي الإنجليزي.

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