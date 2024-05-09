بعد أنباء مفاوضات كيفين دي بروينه .. "استعدوا لأخيس موسم في تاريخ الاتحاد!"

انتقاد لاذع لخطط الاتحاد في سوق الانتقالات

SHAHID

انتقد الناقد الرياضي محمد البكيري توجه الاتحاد المبكر للتعاقد مع اللاعبين في سوق الانتقالات، وذلك تعليقًا منه على أخبار سعي النادي للتوقيع مع كيفين دي بروينه قبل منافسيه.

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الصحفي رودي جاليتي كان قد أكد دخول الاتحاد والقادسية سباق الفوز بتوقيع نجم مانشستر سيتي، بجانب أندية سعودية أخرى أبرزها النصر، وقد علق البكيري على الخبر منتقدًا تسرع الإدارة الاتحادية في التعاقد مع اللاعبين ومطالبًا باتباع خطوات أندية أخرى لا تتعجل التوقيع وتختار صفقاتها بعناية كبيرة.

وأضاف عبر منصة إكس "كل مرة يكون فيها القائمين على قرار الاتحاد أول المتعاقد مع اللاعبين المحترفين (كامل العدد المتاح)؛ فاعلم أن الفريق داخل (أخيس) موسم له. حدث ذلك من قبل. في ما منافسيه يتأنون في اختيار (جودة) اللاعبين طوال فترة التسجيل الصيفية المتاحة!".

المثال الأفضل لحديث البكيري هو الهلال الذي أغضب جمهوره الموسم الماضي بتأخره في إبرام صفقاته الصيفية لكن الأيام أثبتت أنه كان الأفضل اختيارًا للاعبين الأجانب في دوري روشن.

يُشار إلى أن أجانب الاتحاد هذا الموسم وخاصة الذين ضمهم الصيف الماضي، وباستثناء نجولو كانتي، لم يُقنعوا أبدًا بأدائهم على أرض الملعب.

SHAHID