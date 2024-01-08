بعد أنباء ريال مدريد وشائعات ليفربول.. باريس يثير الغموض بخصوص مبابي

هل توصل لاتفاق نهائي؟

تتزايد التكهنات حول مصير كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، الذي ينتهي عقده مع الفريق الفرنسي بنهاية الموسم الجاري، ويحق له التوقيع مجانًا لأي نادٍ.

مؤخرًا أكدت تقارير صحفية أن مبابي غير معجب بموقف ريال مدريد، الذي يشترط على اللاعب حسم انتقاله في الأيام المقبلة من الميركاتو الشتوي، وبدأ يفكر في إمكانية الرحيل صوب ليفربول الإنجليزي.

لكن صحيفة "فوت ميركاتو" قالت إن مبابي توصل لاتفاق نهائي مع ريال مدريد في الأيام الماضية، دون أن يوضح تفاصيل المفاوضات بين الطرفين.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

من جهتها، نقلت شبكة "RMC Sport" عن مصادر بالنادي الباريسي: "في سان جيرمان، ليس لديهم أي علم بوجود اتفاق بين ريال مدريد ومبابي، ويقولون إنهم يقظون للغاية وينتظرون إخبارهم من قبل اللاعب بقراره النهائي، بعدما فشلت المحاولات طيلة الفترة الماضية من أجل الوصول لاتفاق بشأن التجديد".

ويأتي ذلك بعد أعوام من الشائعات حول مفاوضات مبابي، الذي ارتبط بريال مدريد منذ عام 2017 حين كان لاعبًا لموناكو، قبل أن يوقع لسان جيرمان، وقبل عامين كان قاب قوسين أو أدنى من الميرنجي، لكنه جدد عقده مع باريس في مفاجأة كبرى.