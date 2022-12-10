بعد أنباء الاعتزال الدولي.. رسالة مؤثرة من ألفيش إلى نيمار

محاولات لمنع نيمار من الاعتزال

وجه اللاعب داني ألفيش، رسالة مؤثرة إلى نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا بعد توديع المنتخب البرازيلي لمنافسات بطولة كأس العالم 2022.

وودع المنتخب البرازيلي بالأمس منافسات بطولة كأس العالم قطر 2022، من الدور ربع النهائي بعد هزيمتهم أمام كرواتيا بنتيجة 4-2 عن طريق ركلات الجزاء الترجيحية.

وألمح نيمار في تصريحات له بعد المباراة أن كأس العالم قطر 2022، سيكون أخر بطولة له بقميص البرازيل.

وحث ألفيش زميله نيمار على عدم الاعتزال الدولي مثله، مؤكدًا أن كرة القدم البرازيلية تحتاجه، وقال للصحفيين بعد المباراة: " لا أعتقد أن الأمر سيكون هو نفسه بالنسبة لنيمار إنه رائع كرة القدم البرازيلية تحتاجه لمواصلة التقدم".

ولم يكن ألفيش، هو اللاعب الوحيد الذي أرسل كلمات تشجيعية للنجم البرازيلي، فقد نشر الأسطورة بيليه على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "انسجرام" تهنئة للاعبين ودعم بعد الهزيمة.

وسيعود نيمار إلى فريقه باريس سان جيرمان الذي يستعد لمواجهه نظيره ستراسبورج في الدوري الفرنسي يوم 28 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن نيمار مازال في قطر ولم يغادر مع بعثة المنتخب البرازيلي، وغير معلوم سبب بقائه بالدوحة حتى الأن.