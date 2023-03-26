بعد ألفيش السجون الإسبانية تعج بنجوم كرة القدم .. كوكي متهم بالإتجار في المخدرات!

16 عام في السجن قد يكون الحكم.

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نجم كرة قدم آخر قد ينضم إلى دانييل ألفيش لاعب برشلونة السابق المتهم بالاعتداء على سيدة في ملهى ليلي، في السجن.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو"، والتي أكدت أن اللاعب المهدد بالسجن هو سيرخيو كونتريراس الشهير بكوكي، لاعب مارسيليا ورايو فاييكانو السابق.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب متهم بعدة اتهامات، من بينها الإتجار في المخدرات وهو ما قد يهدد بحسبه لسنوات طويلة.

وبحسب ما ذكرت التقارير فقد تصل مدة حبس اللاعب إلى حوالي 16 عامًا، عقابًا على رئاسته لعصابة أتجرت في المخدرات في عدة بلدان أوروبية.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد تم حبسه في نفس التهمة في عام 2020 وستقام المحاكمة الجديدة يوم الإثنين بحضور 16 متهمًا بجواره في القضية.