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أحمد رفعت

بعد أقل من 24 ساعة من لقاء ضمك .. ثنائي الاتحاد يلعبان مباراة أخرى!

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واقعة نادرة ستجعل لاعبان في الاتحاد يخوضان مباراة ثانية في أقل من 24 ساعة!

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عاد الاتحاد إلى طريق الانتصارات عندما واجه نظيره ضمك مساء أمس الخميس، ولكن سيكون هناك مفارقة غريبة، وهي مشاركة لاعبان في صفوف العميد في مباراة أخرى بعد أقل من 24 ساعة فقط من مواجهة الأمس!

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وحقق الاتحاد الفوز على ضمك برباعية مقابل هدف واحد، في المواجهة التي أقيمت بالجولة 33 ضمن منافسات دوري روشن السعودي على ملعب الجوهرة المشعة.

وكشف الإعلامي وليد عمر عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، عن استدعاء الثنائي فرحة الشمراني وطلال حاجي لمعسكر ناشئين الاتحاد، من أجل المشاركة في مباراة التعاون!

المباريات التالية

وأوضح عمر أن الشمراني وحاجي سيتواجدان على مقاعد البدلاء أمام التعاون، في المباراة الحاسمة التي ستقام في تمام الرابعة عصرًا على ملعب النادي في جدة.

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يُذكر أن طلال حاجي لعب مباراة الاتحاد ضد ضمك كاملة وسجل هدف وصنع هدفين، بينما شارك فرحة الشمراني كبديل في الدقيقة 58 بدلًا من أحمد الغامدي، ونجح في تسجيل الهدف الرابع للنمور.

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