بعد أزمته مع رونالد أراوخو .. جندوجان يعترف بارتكاب الأخطاء في مباراة باريس سان جيرمان

أراخو ليس وحده من ارتكب الأخطاء...

اعترف إلكاي جوندوجان، لاعب برشلونة، والمنتخب الألماني أنه أخطأ في مباراة فريقه أمام باريس سان جيرمان، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وودع الفريق الكتالوني، ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على يد باريس سان جيرمان، في أبريل الماضي بستة أهداف مقابل أربعة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وكان برشلونة، متقدمًا في مباراة الذهاب بثلاثة اهداف لهدفين، ولكن في مباراة الإياب حصل أراخو على طرد مبكر، تسبب في خسارة فريقه بأربعة أهداف لهدف، لتنهال الانتقادات على المدافع الأوروجوياني، بعد ذلك وحمله البعض مسؤولية الخروج من البطولة الأوروبية.

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وقال اللاعب 33 عامًا في تصريحات لصحيفة "دير شبيجل": "لا يتعلق الأمر بخطأ رونالد أراخو فقط، إذا نظرت إلى المباراة فأنا أيضًا ارتكبت الأخطاء، وإذا لم تتمكن من الاعتراف بهذا فلن تنجح".

وخرج الفريق الكتالوني، من الموسم دون أي يحقق أي بطولة، بعدما أنهى الدوري في المركز الثاني، خلف ريال مدريد، ومن قبلها ودع كأس الملك وكأس السوبر الإسباني.

ويستعد جوندوجان، للمشاركة مع منتخب بلاده، في بطولة يورو 2024، التي تنطلق بعد أيام، على الأراضي الألمانية، ويشارك منتخب ألمانيا بالمجموعة الأولى، برفقة كل من اسكتلندا، المجر، ومنتخب سويسرا.