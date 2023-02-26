بعد أزمته الصحية الأخيرة .. أسطورة البرتغال يكشف: "كنت أدخن بعد كل مباراة"!

اعتراف مثير من أسطورة البرتغال

كشف باولو فوتري، أسطورة البرتغال، عن تصرف مثير كان يفعله أثناء لعبه كرة القدم بشكل مستمر، وأثر بالسلب عليه كثيرًا بعد اعتزاله.

وتحدث نجم أتلتيكو مدريد المعتزل، في برنامج" El Chiringuito" اليوم الأحد عن بعض الحقائق الخاصة به، بعد أزمته الصحية الأخيرة.

وقال فوتري: "أخبرني الطبيب ألا أدخن لم أدخن منذ فترة طويلة لكن ما زلت أعاني من أثار التدخين حتى الآن".

وتابع: "يزعجني إذا كان أحدهم يدخن في مكان قريب ولا أستطيع أن أدخن معه".

وأضاف: "كنت أدخن منذ أن كان عمري 12 عامًا عندما كنت ألعب كنت أدخن ليس مع الأطفال في المنزل ولكن قبل أوقات أخرى، في الشوط الأول لم أدخن إذا كانت المباراة يوم الأحد دخنت 12 يوم الثلاثاء، و10 يوم الأربعاء و8 يوم الخميس و6 يوم الجمعة و4 يوم السبت وواحد بعد الغداء يوم الأحد بعد المباراة".

وأكد نجم البرتغال السابق أن أولاده طلبوا منه عدم التدخين مجددًا حتى لا يتعرض لأزمات صحية مثلما حدث معه من قبل.

ودخل فيوتري، المستشفى في الصيف الماضي بسبب مشكلة في القلب والأوعية الدموية ويأخذ سبعة أقراص من الدواء في الصباح وأربعة في الليل كل يوم.

وكان كاسياس يعاني من نوبة قلبية أيضًا بسبب التدخين، ووجه فوتري رسالة له قائلًا:"إذا كنت قلقاً، خذ بعض الحبوب".



